Questo insetto appena scoperto può camminare a testa in giù sotto la superficie dell’acqua, lo studio

Un ricercatore australiano ha individuato per caso un piccolo insetto acquatico che camminava sotto la superficie dell’acqua, al contrario, come se fosse intrappolato sotto un pannello di vetro: è la prima volta di un avvistamento simile.

La sorpresa è stata grande quando John Gould, ricercatore dell’Università di Newcastle (Australia) impegnato in uno studio sulle rane, ha scoperto casualmente un piccolo insetto che camminava sulla superficie dell’acqua…ma al contrario! L’insetto acquatico, lungo meno di un centimetro, stava infatti strisciando sotto la superficie dello specchio d’acqua. Sembrava che stesse nuotando, ma ad un’osservazione più attenta il ricercatore ha visto che non solo l’insetto era rivolto a pancia insù verso la superficie dell’acqua, ma che era proprio come se stesse camminando su un pannello di vetro. Gould ha prontamente filmato il bizzarro evento che è divenuto in poco tempo virale sui social.

Gli scienziati non hanno ancora compreso esattamente di che specie di insetto possa trattarsi, ma ritengono sia appartenente alla famiglia degli Hydrophilidae, comunemente detti anche coleotteri scavatori dell’acqua. Alcuni coleotteri scavatori non lasciano mai l’ambiente acquatico per respirare, ma vivono tutta la loro vita sotto il pelo dell’acqua, inglobando una minima quantità di aria utilizzando le antenne.

L’esemplare osservato dal ricercatore sembrava avesse intrappolato uno strato di aria sotto l’addome che gli permetteva di galleggiare e al contempo spingere in avanti la superficie dell’acqua. Inoltre, sembrerebbe anche che l’insetto avesse degli speciali ‘organi’ pelosi che gli permettono di intrappolare bollicine d’aria senza rompere la tensione superficiale dell’acqua. In questo modo questi insetti vivono e ‘camminano’ sotto il pelo dell’acqua. L’acqua agisce come un supporto per l’insetto che quindi può muoversi in una maniera che rassomiglia al camminamento su una superficie.

Fonte: Ethology

