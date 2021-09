In Inghilterra la polizia ha ucciso un raro cervo bianco. La sua “colpa”? Essersi perso in città

I cervi bianchi sono incantevoli ed estremamente rari, oltre che innocui. Eppure, la scorsa domenica in Inghilterra ne è stato ucciso uno dalle forze dell’ordine in quanto ritenuto fonte di pericolo per gli automobilisti. L’animale selvatico (il cui insolito colore è dato alla diminuzione della produzione di melanina) è stato avvistato mentre girovagava per le strade di Bootle, un piccolo nucleo urbano della contea del Merseyside (vicino a Liverpool).

A seguito della segnalazione, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha consigliato alla polizia di lasciare in pace il cervo, spiegando che molto probabilmente sarebbe tornata nel suo habitat naturale da solo. Ma invece di ascoltare il consiglio della RSPCA, gli agenti hanno deciso di “mettere in sicurezza” il cervo in una zona industriale fuori Melling Road e di aver chiamato un veterinario per valutare il suo stato di salute. Poco dopo, però, l’animale ha iniziato ad agitarsi e, visto che i poliziotti non sono stati in grado di trovare un’associazione che potesse aiutarli, si è optato per la soppressione del povero cervo.