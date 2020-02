Indonesia, si offre ricompensa a chiunque liberi questo coccodrillo dal copertone in cui è incastrato da 4 anni

Intorno alla città di Palu, nell’isola di Sulawesi, Indonesia, dal 2016 si aggira un coccodrillo con un copertone di moto intorno al collo. Gomma che in questi anni non l’ha strangolato ma che in futuro, man mano che cresce, potrebbe essergli letale.

Ecco perché l’Ufficio centrale per la conservazione delle risorse naturali del Sulawesi, il BKSDA, ha deciso di offrire una ricompensa a chi riuscirà a liberarlo, cosa che nessuno è riuscito a fare in tutti questi anni nonostante diversi tentativi, alcuni dei quali eseguiti dagli ufficiali del BKSDA, che hanno tentato di attirarlo con esche di carne e posizionando una trappola nelle vicinanze.

“Una ricompensa sarà data a chiunque possa liberare lo sfortunato rettile“, ha dichiarato ai media locali il capo della BKSDA del Central Sulawesi, Hasmuni Hasmar.

Si ignora quale sia l’importo che verrà regalato al salvatore, quello che è certo è che non sarà un’impresa facile considerato che il coccodrillo, lungo 4 metri, è descritto come sfuggente e difficile da avvicinare. E potrebbe essere molto pericoloso provarci!

Si tratta, probabilmente, di un raro coccodrillo siamese, (Crocodylus siamensis), una specie che rischia l’estinzione secondo l’IUCN, sopravvissuto allo tsunami e al terremoto che nel 2018 colpì Sulawesi. Pur essendo sopravvissuto, il copertone che ha intorno al collo non si è mosso di un centimetro e se non verrà rimosso al più presto, potrebbe ucciderlo.

Photo Credit: Youtube