Gli incendi in Oregon lasciano i gatti senza casa e con ustioni. I veterinari li curano e cercano di riportarli dalle loro famiglie

Quasi una dozzina di gatti salvati in mezzo a incendi roventi in Oregon sono assistiti in un ospedale veterinario e i membri del personale hanno pubblicato le loro foto sui social, sperando di riunirli con i loro proprietari.

I gatti hanno zampe bruciate coperte di bende. Alcune delle loro pance sono bruciate e, in un caso, un gatto soprannominato Depot perché trovato dall’Home Depot, è collegato all’ossigeno perché i suoi polmoni hanno subito danni per colpa del fumo degli incendi che hanno devastato lo Stato USA.

Current animals missing owners (Friday 9/11/20)These animals are under our care, receiving our highest level of care…

Rory Applegate, un veterinario del Southern Oregon Veterinary Specialty Center, afferma che i membri del personale stanno lavorando a pieno ritmo, anche se alcuni di loro sono stati in prima persona evacuati o hanno avuto la famiglia colpita dalle fiamme.

“Ringraziamo la comunità per tutto l’affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto in merito alla cura e all’attenzione che stiamo fornendo agli animali colpiti dagli incendi. Posteremo le foto di questi pazienti il più spesso possibile. Siccome non conosciamo i loro nomi, gli assegneremo un nome in base al luogo in cui sono stati trovati (un suggerimento del pubblico)! Vi prego di stare in attesa mentre aggiorniamo le nostre immagini. Vogliamo anche sottolineare che stiamo coprendo il 100 % del costo della cura di questi pazienti fino a quando non si trova il loro proprietario, a quel punto torneranno al loro ospedale veterinario. Infine, vi ricordiamo che se volete fornire assistenza finanziaria, abbiamo creato una campagna GoFundMe, che verrà distribuita a gruppi di soccorso e di supporto per animali domestici che stanno lottando per prendersi cura di animali perduti e feriti. Nessuno dei fondi raccolti sarà rivolto alla nostra organizzazione. Siamo stati sostenuti dalla comunità da molti anni e vogliamo cogliere l’occasione per restituire”, conclude la struttura.