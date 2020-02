Gwen e Mario: il pastore maremmano e l’oca si incontrano in canile e diventano amici inseparabili

Mario è un’oca che è stata trovata in un campo abbandonato, denutrita e sporca, mentre Gwen è una femmina di maremmano arrivata dall’Abruzzo, probabilmente dopo essere stata scartata da un pastore.

Entrambi sono stati salvati dall’ENPA di Avezzanoe portati al canile di Monza, dove si sono conosciuti.

Gwen e Mario avrebbero dovuto vivere in contesti diversi, insieme ai propri simili ma Mario non è stato accettato dalle altre oche e ha così preferito unirsi al gruppo dei cani ospitati nella struttura.

Da quel momento tra Mario e Gwen è nata un’amicizia speciale e i due sono diventati inseparabili, nonostante appartengano a due specie diverse e molto diverse tra loro.

A raccontare la loro incredibile storia è il Canile ENPA di Monza, che scrive sulla propria bacheca Facebook:

“Gwen non può muovere una zampa senza che spunti subito dietro di lei il becco del fedele Mario. Dormono assieme e non è raro vedere scambi di tenerezze tra i due.

Mario, poi, sembra aver dimenticato di essere un’oca e ha cominciato a comportarsi come un cane, arrivando a fare la guardia insieme ai maremmani tanto che, quando loro abbaiano, lui starnazza”.