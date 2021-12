Tempo di ammirare la spettacolare migrazione delle farfalle monarca [VIDEO]

Milioni di farfalle monarca sono scese nel loro santuario nello stato messicano centrale di Michoacan, uno spettacolo annuale che attira turisti, scienziati e gente del posto.

Le farfalle monarca sono in grado di compiere straordinarie migrazioni. Fuggendo dai freddi inverni del Canada e degli Stati Uniti settentrionali, percorrono migliaia di chilometri per andare in letargo e riprodursi nei boschi temperati del Messico centrale.

Dopo un viaggio di oltre 5000 km, questi insetti ricoprono centinaia di alberi, tingendoli dei loro caldi colori aranciati. Il loro cammino inizia tra settembre e ottobre; la stessa rotta verrà ripercorsa a ritroso in primavera.

La riproduzione e la migrazione delle farfalle monarca sono strettamente legate tra loro: il loro ciclo vitale avviene, infatti, su 4 generazioni all’anno, ognuna delle quali svolge dei compiti ben definiti sia nella migrazione che nella riproduzione. Solo le monarche nate tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno compiono il viaggio di andata e ritorno e vivono 6 mesi (a differenza delle altre tre generazioni che hanno invece una vita di sole 2-6 settimane)

Purtroppo, gli esperti avvertono di un calo dei numeri monarca: il cambiamento climatico e l’uso sfrenato di pesticidi hanno avuto un impatto sul modello di migrazione e sul numero delle farfalle. Infatti, rispetto agli anni ’80, la popolazione ha toccato il minimo storico di meno di 2.000 unità, un calo del 99,9%.

(Leggi anche: Le farfalle monarca a un passo dall’estinzione: toccato il minimo storico di esemplari)

Esiste però un posto in Messico, la Riserva della biosfera delle farfalle monarca, che serve a proteggere il loro habitat invernale e che è patrimonio dell’UNESCO dal 2008.

Inoltre, è possibile tutelare questa specie.La Xerces Society insieme ad altri ricercatori e partner ha sviluppato il Western Monarch Call to Action, una serie di misure possono aiutare a recuperare la popolazione e continuare ad ammirare il loro spettacolo arancione.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Sulle farfalle monarca leggi anche: