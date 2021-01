Il gorilla con il Covid-19 nello zoo di San Diego curato con anticorpi monoclonali

Sicuramente ricorderete la vicenda dei gorilla dello zoo di San Diego risultati positivi al Covid. Si tratta del primo caso di trasmissione della malattia a primati in cattività, contagio avvenuto tra l’altro da uomo ad animale. Ora è arrivata la notizia che uno dei gorilla è stato curato con la terapia degli anticorpi monoclonali.

Si tratta di uno dei gorilla più anziani degli 8 che sono rinchiusi nello Zoo Safari Park di San Diego in California. Alcuni di questi primati hanno contratto il coronavirus alcune settimane fa e manifestavano generalmente pochi sintomi tra cui una leggera tosse.

Il personale veterinario era preoccupato solo per uno dei gorilla, Winston, il più anziano. Dopo aver eseguito su di lui alcuni esami diagnostici, si è visto che l’animale aveva in corso una polmonite e soffriva di problemi cardiaci.

Si è pensato così di trattare il gorilla con farmaci per il cuore, antibiotici ma anche con la terapia a base di anticorpi monoclonali. Lo zoo, tramite un comunicato, ha fatto sapere che il trattamento con anticorpi somministrato non era consentito per uso umano.

Lo zoo ha fatto sapere che gli 8 gorilla stanno bene: mangiano, bevono e interagiscono socialmente tra di loro, sembrerebbe dunque che si vada verso una piena guarigione di tutti gli esemplari.

