La straordinaria amicizia tra un gigantesco gorilla e un minuscolo e adorabile primate

Un’amicizia che supera ogni differenza, quella del Gorilla Bobo e di un piccolo galago selvatico: un gigante della foresta che si prende cura in maniera amorevole di un minuscolo primate notturno africano.

Il video ha fatto il giro del mondo. A pubblicarlo è Ape action Africa, un’organizzazione no-profit che dal 1996 si occupa della salvaguardia e della conservazione di gorilla, scimpanzé e scimmie in via d’estinzione.

Ma nonostante l’organizzazione sia abituata a osservare questi meravigliosi animali, le sorprese non mancano e si sa le belle notizie corrono sul web. Recentemente Bobo, uno dei gorilla salvato da Ape action Africa si è fatto un nuovo amico: un galago o galagone di appena 200 grammi.

Mentre facevano il giro di controllo, i volontari hanno osservato una scena insolita: Bobo che è il maschio dominante del suo gruppo ha anche un animo gentile. Il galago è un animale notturno eppure è stato avvistato di giorno proprio tra le zampe di Bobo: un meraviglioso gioco fatto di coccole ed effusioni da condividere anche con gli altri gorilla.

Prendetevi qualche minuto del vostro per tempo per guardare il video più dolce che oggi circola in rete:

Dominella Trunfio

Foto: Ape Action Africa / Alex Benitez