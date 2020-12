Google dedica un doodle a Sudan, l’ultimo maschio di rinoceronte bianco settentrionale

Vi avevamo raccontato la storia di Sudan, l’ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale deceduto il 19 marzo del 2018 all’età di 45 anni.

Oggi, 20 dicembre, giorno in cui nel 2009 Sudan arrivò nel santuario del Kenya “Ol Pejeta Conservancy”, Google ha deciso di omaggiarlo con un doodle, in quanto simbolo degli sforzi che vengono fatti quotidianamente per salvaguardare i rinoceronti. Ma anche un modo per ricordare a tutti noi che moltissime specie sono purtroppo a rischio di estinzione.

Sudan venne trasferito nella riserva naturale di Ol Pejeta da uno zoo della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca, dove visse per 33 anni. Ormai ne rimanevano pochissimi esemplari e lui era l’ultimo maschio bianco settentrionale. Di cuccioli nella sua vita ne fece tre, ma solo due femmine sopravvissero.

Al momento restano in vita solo due esemplari femmine, la figlia e la nipote di Sudan, e si sta cercando di fare il possibile per salvare la sottospecie attraverso la fecondazione in vitro.

Sottospecie che un tempo abitava le terre dell’Uganda, del Ciad, del Sudan, della Repubblica Centrafricana e della Repubblica Democratica del Congo, per poi diminuire drasticamente nel corso degli anni anche a causa del bracconaggio degli anni ’70 e ’80. Basti pensare che nel 1960 esistevano ancora 2000 esemplari.

FONTE: Google

