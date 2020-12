Un cucciolo di Golden Retriever scivola sulla strada ghiacciata mentre porta un “regalo” alla sua amica

I cani adorano portare dei “regali” ai loro padroncini, che si tratti di una palla o di una pigna poco importa. La loro gioia nel dimostrare affetto a chi si prende cura di loro è spesso incontenibile, proprio come quella mostrata da Cake, un meraviglioso cucciolo di Golden Retriever che vive in Cina e ama raccogliere rami di alberi da portare ai suoi proprietari. Qualche giorno fa, mentre camminava per la strada ha notato un bel ramo e non è riuscito a resistere. Dopo averlo raccolto, è corso subito dalla sua sua padroncina ma questa volta, in preda alla troppa eccitazione, è scivolato sulla strada ghiacciata per il freddo.

La scena dolcissima e buffa è stata immortalata e pubblicata su Douyin (la versione cinese di TikTok) dalla sua proprietaria Ou, che vive nella provincia di Guizhou, in Cina. Quel giorno lei e il marito sono stati costretti a percorrere diverse strada a piedi visto che le strade si erano congelate a seguito delle recenti nevicate.

Sulla strada verso casa, Cake ha notato qualcosa sul ciglio della strada. “Ha raccolto un ramo di un albero come regalo per me. Ama farlo. È stato anche molto felice di vedere la neve per la prima volta” ha raccontato Ou al MailOnline. Cake, infatti, ha soltanto 8 mesi e non è ancora abituato a camminare sulle strade ghiacciate.

Al MailOnline la proprietaria di Cake ha spiegato che il suo Golden Retriever porta spesso a lei a suo marito dei rami di albero per dimostrare tutto il suo affetto e la sua gratitudine.

Fonte: MailOnline

