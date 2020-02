Il globicefalo si spiaggia, tutta la comunità si attiva per salvarlo. E ci riesce!

Un’intera comunità si è mobilitata per salvare un globicefalo (anche detto balena pilota) che si era spiaggiato a La Lune Beach, Moruga, per ore i residenti hanno fatto in modo che il cetaceo fosse sempre umido e coperto dall’acqua del mare.

Il globicefalo era stato avvistato troppo vicino alla riva. I residenti vedendolo in difficoltà lo hanno monitorato, ma presto i timori sono diventati realtà perché il cetaceo si è spiaggiato. Così è iniziata una vera e propria task force per evitare che l’animale morisse: molte donne di Moruga lo hanno bagnato per mantenerlo idrato, mentre gli uomini hanno tentato invano di farlo girare per rimetterlo a largo.In attesa dei soccorsi, comunque tutti sono rimasti al fianco del globicefalo dando vita a una vera e propria missione di salvataggio. Sul posto poi sono arrivate forze dell’ordine e amministratori locali.

Sul corpo del globicefalo c’erano degli evidenti segni, forse dovuti alla cattura con rete o all’urto con le rocce. Eric Lewis, il curatore del museo Moruga, ha affermato che questa è stata la terza balena spiaggiata a Moruga negli ultimi tre anni.

Moruga Residents Rescue Beached Whales Residents of Moruga were kept busy on Monday rescuing three beached whales at La Lune Beach. Pubblicato da TTT Live Online su Lunedì 10 febbraio 2020

“Quando siamo arrivati ​​lì, abbiamo visto che la balena era arenata sulla spiaggia di La Lune. Dopo alcune ore e con molto aiuto, grazie a un furgone, siamo riusciti a far girare l’animale e riportarlo in acque profonde”, spiega Eric Lewis a Trinidad express.

Ma come dicevamo non è la prima volta che si assiste a uno spettacolo del genere. Balene e cetacei spesso perdono l’orientamento sia per colpa della pesca che della tipologia di acqua.

“Succede spesso a causa dell’acqua torbida che fa perdere la direzione alle balene e invece di rimanere in acque profonde, arrivano a riva”, chiosa.

Una storia a lieto fine grazie a un’intera comunità che ha mostrato tutto il suo amore verso le creature marine.

Fonti: Trinidad Express

