Il giaguaro ferito simbolo degli incendi in Pantanal torna a camminare

View this post on Instagram

Pantanal GRITA por socorro: mais uma onça-pintada foi resgatada com queimaduras 📢 ⠀ ⠀ "A situação no pantanal continua gravíssima. Os animais continuam sendo carbonizados. Os resgates não param. É cada vez mais desesperador!! ⠀ ⠀ Essa onça-pintada foi resgatada ontem no Parque Encontro das Águas pelos nossos veterinários @jorgesalomaojr e @felipe_coutinhobe e voluntários da @jaguarecologicalreserve . Estava desidratada e com as patas queimadas. ⠀ QUANTOS mais serão resgatados com vida? Não sabemos!! Mas não vamos parar até conseguir ajudar todos!!" ⠀ Via @amparasilvestre ⠀ A ONG juntamente com outras instituições que estão no local para resgatar esses animais precisam MUITO do nosso apoio. ⠀ São custos bem altos com estruturas, locais adequados para reabilitação destes animais, deslocamento dos voluntários, medicamentos, insumos, alimentos, água, acesso aos locais mais difíceis por carros especiais e muito mais. ⠀ Por esse motivo, aumentamos a meta da vaquinha para ajudar a ONG @amparasilvestre com os custos dos animais resgatados!⠀ ⠀ Vamos amenizar esse sofrimento juntos?⠀ ⠀ Clique no link da bio para contribuir com a vaquinha ou digite no seu celular: voaa.me/vaquinha-pantanal ⠀ #pantanalemchamas #todospelopantanal #voaa #vaquinhadorazoes ⠀