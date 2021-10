Oltre 230 ghiri congelati in pacchetti, pronti ad essere venduti. Sequestro shock dei Carabinieri in Calabria

A Delianuova (Reggio Calabria), nell’ambito di alcuni controlli, i Carabinieri hanno trovato oltre 200 ghiri nel congelatore di un’abitazione privata. Erano confezionati in pacchetti già pronti per essere venduti.

Tutto è partito dalla scoperta di una coltivazione di marijuana di circa 730 piante in un terreno comunale di Delianuova. A seguito di ulteriori controlli, effettuati nelle abitazioni e nelle proprietà delle 3 persone coinvolte, sono stati rinvenuti diversi esemplari di ghiro (specie protetta).

Alcuni erano in gabbia, dunque vivi, ma molti altri circa 230 erano congelati e confezionati in oltre 50 pacchetti, presumibilmente pronti per essere venduti o consumati.

I responsabili sono stati arrestati quindi non solo per produzione di sostanze stupefacenti ma anche per cattura o uccisione di animali di specie protetta.

Per chi si starà chiedendo perché e a quale scopo vendere ghiri surgelati, dobbiamo ricordare che purtroppo la carne di ghiro è considerata una prelibatezza.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria

