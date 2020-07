Il germano reale trafitto in testa da una freccia è finalmente salvo e torna in libertà

Un germano reale con una freccia infilzata in testa è stato finalmente salvato dopo tre mesi di tentativi di cattura. Era sopravvissuto miracolosamente dopo essere stato colpito con una balestra, sul fiume Radbuza nella città di Pilsen, nella Repubblica Ceca. Bracconaggio o vandalismo?

Una storia di maltrattamenti nei confronti degli animali che questa volta fortunatamente, finisce bene. Il germano da tre mesi aveva una freccia in testa, ma nonostante i tentativi di catturarlo e rimuovere il tutto, fuggiva spaventato.

“La prima volta che abbiamo cercato di catturarlo è stato ad aprile. Ma è stato tutto vano. Ci abbiamo provato molte volte, ma è sempre volato via. Non poteva essere catturato”, spiega Karel Makon, capo del centro di soccorso per animali della città.

Il povero germano aveva una freccia attaccata a una lenza e ancora non si sa, come sia riuscito a sopravvivere. Alla fine è stato catturato dopo un inseguimento in kayak.

“Lunedì ci siamo riusciti approfittando del fatto che il germano stava facendo la muta, quindi non sarebbe stato in grado di volare fino a quando non fossero cresciute nuove piume”, spiega ancora.

Il germano è stato poi operato da un veterinario locale. Dopo la radiografia, la freccia è stata estratta in modo sicuro e il germano è tornato libero sul fiume. “È possibile che sia stato vittima del bracconaggio. C’era una lenza sulla freccia. Sembra una caccia mirata, ma ci mancano prove. O potrebbe essere un atto di vandalismo”.

La polizia adesso sta cercando i colpevoli perché un atto così terribile non può rimanere impunito.

Fonte: Plzenoviny.cz

