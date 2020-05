Le incredibili ed epiche fotografie di una gazza ladra che “cavalca” una grande aquila

Uno scatto epico, di quelli che si realizzano solo una volta nella vita (se si è particolarmente fortunati). La foto di una gazza ladra che “cavalca” un’aquila potrebbe quasi sembrare un fotomontaggio, ma è vera ed è stata scattata dalla fotografa appassionata e specializzata in specie aviarie Nichole Wescombe.

L’immagine da vero colpo di fortuna è stata immortalata ad Avalon, appena fuori Melbourne, quando una gazza ladra, incalzata da un’aquila codacuneata, ha deciso che la cosa migliore da fare era difendersi.

Perché non ci sono regole nel regno animale quando devi garantire la sopravvivenza del tuo nido a tutti i costi. Anche se ciò significa che tentare di scacciare un enorme rapace.

Quindi ok, forse la gazza non sta “facendo un rodeo” sulle piume della coda dell’aquila… In realtà sta combattendo per la vita dei suoi piccoli.

Resta in ogni caso una straordinaria performance, di cui possiamo godere tutti grazie a queste fotografie.

Fonte: Facebook/Nichole Wescombe

