Wad, a 34 anni è probabilmente la gatta più anziana del mondo

Wad potrebbe essere la gatta più longeva del mondo. Ha 34 anni e vive con la sua famiglia nella provincia di Chanthaburi in Thailandia.

La mamma adottiva, Wanna Kodkarisa, 57 anni, ha raccontato che la gatta ha sempre goduto di ottima salute, sebbene ora possa mangiare solo cibi morbidi, a causa dei suoi denti deboli. La donna ha dichiarato:

Le sue zampe posteriori sono state morse dai cani due volte qualche anno fa. Tuttavia, è rimasta in buona salute per tutti questi anni. Abbiamo notato che Wad è diventata un po’ più smemorata ora che è vecchia e i suoi denti non possono più resistere a cibi duri, ma non mostra alcun segno di malattia

Wanna ha detto di aver adottato la sua amica a 4 zampe 34 anni fa, quando era ancora una cucciola, dopo che un gatta randagia aveva partorito davanti alla loro casa.

Da giovane era molto energica e correva sempre tra i campi cercando di catturare piccoli animali. È gentile e giocherellona

Per mantenere la gatta in salute, Wanna la porta regolarmente in visita ai veterinari

Wad è stata con me da quando ero giovane e spero di passare più tempo con lei, quindi mi assicuro che sia in buona salute visitando regolarmente i veterinari e nutrendola con cibo di qualità

ha concluso la donna.

Leggi anche: