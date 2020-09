La carica dei 110 gatti sfrattati insieme al proprietario dalla casa in cui vivevano. L’appello per aiutarli

Nel sud della Spagna 110 gatti sono stati sfrattati, insieme al loro proprietario, dall’appartamento in cui vivevano e ora gli enti di beneficenza per animali stanno cercando disperatamente una nuova casa dove sistemarli. Che non si trova!

È successo in Spagna, nella regione di Valencia, dove il proprietario viveva insieme ai suoi amici felini. Dato l’elevato numero di gatti, nessun rifugio è disponibile all’accoglienza e finora non si è trovata nemmeno una casa abbastanza ampia per accoglierli tutti.

Spama Safor, un ricovero per animali nella località balneare sud-orientale di Gandia, ha dichiarato di aver urgente bisogno di aiuto per metterli al riparo, anche perché non sono vaccinati né sterilizzati. Su facebook l’appello:

“Se qualcuno vuole accoglierli o adottarli può andare all’ostello martedì, giovedì e venerdì pomeriggio in orario di apertura al pubblico. Tutti gli animali sono accolti da SPAMA SAFOR e dai nostri volontari.”

Hasta este momento hemos recogido 120 gatos de esta casa. Gatos que no han visto la luz del sol y no han recibido… Pubblicato da S.P.A.M.A Safor su Giovedì 17 settembre 2020

Speriamo che trovino presto una nuova casa!

FONTE: Facebook