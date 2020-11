Londra, teppisti lanciano fuochi d’artificio contro la clinica per animali: cani e gatti terrorizzati

Immagini drammatiche quelle che vengono da Londra, dove teppisti hanno lanciato fuochi d’artificio contro l’RSPCA Harmsworth Animal Hospital, una clinica per animali.

Cani e gatti e altri animali letteralmente terrorizzati all’interno dell’edificio di Finsbury Park, a nord di Londra e neanche l’arrivo della polizia è riuscita a fermare i teppisti che hanno lanciato sulla clinica numerosi fuochi d’artificio.

Le riprese fatte da un membro del personale mostrano i fuochi d’artificio lanciati volutamente contro la clinica e la stessa auto della polizia che si trovava all’esterno. “È come essere in una zona di guerra”, dice qualcuno in sottofondo.

Come sappiamo, i fuochi d’artificio possono infatti essere una fonte di spavento e stress per gli animali, poiché sono improvvisi e molto rumorosi. La paura che ne deriva è un problema dal punto di vista psicologico, ma può anche avere effetti sulla loro sicurezza. In momenti così concitati possono ferirsi, causare incidenti o addirittura perdere la vita nel tentativo di fuggire o nascondersi dagli scoppi.

Nel RSPCA ci sono moltissimi animali, tanti vivono lì anche per via della pandemia. La clinica non dà solo sostegno veterinario, ma è anche una sorta di pensione.

“I nostri dipendenti cercano in ogni modo di prendersi cura degli animali durante i difficili periodi di blocco e dovrebbero essere in grado di farlo senza paura per se stessi o per gli animali. I fuochi d’artificio hanno sconvolto tutti. Il personale ha anche segnalato scintille visibili tra i rami degli alberi vicino all’ospedale”, spiega un portavoce della clinica.

“Questo comportamento antisociale e pericoloso è ovviamente inaccettabile, ma, oltre a questo, le misure di blocco significano anche le manifestazioni pubbliche non ci saranno. Sospettiamo che questo incrementi situazioni come queste, in cui i fuochi d’artificio vengono lanciati contro edifici”.

A Londra in questo periodo ci sarebbero dovute essere diverse manifestazioni che hanno come protagonisti proprio i fuochi d’artificio, parliamo dell’Ally Pally Firework’s Festival o del Blackheath Fireworks, tanto per citare alcuni esempi. Tutti eventi che non si svolgeranno per via del Covid-19 e c’è chi pensa di poter festeggiare in maniera del tutto singolare, non rendendosi conto del danno procurato a persone e animali. Adesso la polizia sta indagando per identificare i colpevoli che rischiano 5mila sterline di multa e la reclusione fino a sei mesi.

Fonte: Metro UK

