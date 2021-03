Vittoria! Il foie gras è ufficialmente fuori dai supermercati italiani, chiude la storica campagna animalista

Oggi possiamo ritenere il crudele foie gras assente dai supermercati e ipermercati italiani! Sono ben 12.800 i punti vendita, appartenenti a 13 delle principali insegne sul territorio nazionale, che hanno scelto di non vendere più questo prodotto.

Una campagna, quella contro il foie gras, che noi di greenMe abbiamo sempre seguito, contribuendo alla sua diffusione in questi anni. Era iniziata nel lontano 2015, quando i team team investigativi di Essere Animale filmarono in alcuni allevamenti francesi la crudeltà che si nasconde dietro al foie gras.

Il filmato mostrava il modo in cui milioni di animali che ogni anno, solo in Francia, vengono ingozzati con enormi razioni di cibo, inserite direttamente nello stomaco con un lungo tubo metallico.

Da quel giorno tutti insieme, anche grazie ai nostri lettori, abbiamo fatto la pressione sulle principali insegne della grande distribuzione e ci siamo fatti sentire in molti modi, con petizioni, messaggi mail, proteste sui social o davanti ai loro punti vendita, convincendole una dopo l’altra ad aderire alla nostra richiesta. L’ultima in ordine di tempo è stata Iper.

“Grazie alla vostra partecipazione abbiamo fatto pressione sulle principali insegne della grande distribuzione e ci siamo fatti sentire in molti modi, convincendole una dopo l’altra ad aderire alla nostra richiesta. Ci abbiamo creduto, non ci siamo mai scoraggiati e insieme abbiamo raggiunto l’obiettivo. Oggi chiudiamo con orgoglio e soddisfazione questa petizione e una campagna che è un pezzo di storia della nostra associazione, e ci prepariamo a nuove strade da percorrere e nuovi risultati da ottenere per gli animali. Grazie per aver firmato e aver contribuito a questo importante successo!”, dice Essere Animali.