Gavin, l’adorabile foca curiosa che chiede un “passaggio” ai turisti

Una famiglia inglese stava remando lungo il fiume Arun vicino Littlehampton, a Sud Est del Paese, quando una foca si è avvicinata a loro e si è arrampicata su una delle tavole, facendosi dare un passaggio.

Inizialmente Daren Ford e Kerrie Rocket credevano che l’animale fosse in pericolo, ferito o che potesse essere aggressivo ma si sono presto accorti che in realtà la foca era semplicemente curiosa.

L’episodio è stato filmato da uno dei membri del gruppo e pubblicato online e mostra l’atteggiamento amichevole e rilassato dell’animale. Gavin, questo il nome che è stato attribuito alla foca dai residenti, sembra essere a suo agio a contatto con gli esseri umani.

La famiglia ha descritto l’esperienza come rara e straordinaria e assicura di non aver fatto nulla per incoraggiare l’animale a seguirli o a salire sulla loro tavola.

Nonostante il gruppo non avesse cibo e non le abbia offerto nulla la foca si è comunque avvicinata. È possibile che altri turisti abbiano avvicinato l’animale in passato abituandolo al contatto con gli esseri umani o che semplicemente Gavin sia incuriosita dalle persone: le foche, soprattutto se giovani, tendono infatti a non aver paura di noi umani.

Sebbene le foche abbiano un aspetto dolcissimo e adorabile, bisogna ricordare che si tratta sempre di un animale selvatico e un contatto ravvicinato come quello avvenuto con Gavin potrebbe purtroppo mettere in pericolo lei o i turisti.

Se dovesse capitare anche a voi di incontrare una foca curiosa, la cosa migliore da fare è cercare di allontanarsi da lei con calma, facendo in modo che torni in acqua.

Fonti di riferimento: SWNS/Amore a quattro zampe

