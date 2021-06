Terribile moria di uccelli a Fiumicino, sterminati in massa da un’alga tossica

Decine di uccelli sono stati trovati morti sulla spiaggia di Palidoro (in provincia di Roma) a causa di un’alga tossica. Un macabro spettacolo diventato virale sui social grazie ad immagini amatoriali.

Drammatico avvistamento quello dei giorni scorsi a Palidoro (Fiumicino): decine di volatili – perlopiù adulti – sono stati trovati morti su un tratto di spiaggia di appena duecento metri, a nord della Torre Salvo d’Acquisto. Si tratta di esemplari di berta maggiore, uno dei volatili simbolo del nostro Mar Mediterraneo – tra l’altro, una specie dichiarata a rischio di estinzione dalla IUCN Red List.

Dobbiamo purtroppo registrare la moria di un gran numero di Berte sul Litorale Nord, tra Passoscuro e Marina di San Nicola – scrive su Facebook il Centro Habitat Mediterraneo Lipu di Ostia. – Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Con ogni probabilità si tratta dell’ormai ricorrente e tristemente diffuso fenomeno provocato da un’alga tossica, che fiorisce proprio in questo periodo dell’anno e che risulta letale per questi uccelli che l’accumulano attraverso l’ingestione di pesci.