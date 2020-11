Cinque fenicotteri feriti e uno morto trovati rinchiusi in box di legno all’aeroporto di Mérida

Rinchiusi in una scatola come se fossero oggetti, ma erano fenicotteri rosa. La Guardia Nazionale del Messico ha scoperto sei fenicotteri all’aeroporto internazionale di Mérida. Purtroppo uno era morto.

Una storia davvero surreale arriva dal Messico, e precisamente dallo Yucatan. Qui sei fenicotteri rosa sono stati scoperti dalla polizia e dal Procuratore Federale per la Protezione Ambientale (PROFEPA)in tre scatole di legno. I poveri animali avevano le ali spezzate e infiammate ed erano disidratate.

La loro destinazione sarebbe stata il comune di Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ma per fortuna sono state scoperte prima che potessero fare una brutta fine. A insospettire la polizia aeroportuale era stato il fatto che tre scatole di legno avessero dei piccoli fori sui lati. Strano per una spedizione.

Così hanno deciso di ispezionarle e hanno trovato i poveri animali, due per scatola. Purtroppo per un fenicottero non c’è stato nulla da fare. La documentazione che presumibilmente avallava il trasferimento della specie presentava incongruenze e i fenicotteri non avevano il microchip identificativo.

Questi uccelli selvatici sono protetti dallo standard messicano ufficiale NOM-059-SEMARNAT-2010, quindi sono stati trasferiti alle strutture PROFEPA per le cure.

🔊🚨La PROFEPA, en coordinación con la Guardia Nacional, logró el aseguramiento precautorio de 6 ejemplares de Flamenco… Posted by PROFEPA on Friday, November 20, 2020

Le ennesime vittime del commercio illegale della fauna selvatica.

Fonti di riferimento: Governo del Messico

