Avvisato negli Usa un enorme squalo, ma non è un megalodonte (che è estinto)

No, non è un megalodonte quello apparso in un video pubblicato a fine maggio su TikTok dallo studente di biodiversità marina Alex Albrecht, che ha ripreso a largo delle coste del New England (Usa) un enorme squalo.

Effettivamente l’animale è gigante e l’impressione (forse la speranza) che fosse il leggendario megalodonte si era subito diffusa. Ma purtroppo (o per fortuna) il megalodonte è una specie estinta. Realmente esistita, ma nel lontano passato.

Dopo pochi giorni dalla sua prima pubblicazione, il video era stato visto più di 37 milioni di volte. Ma, per quanto gigante, lo squalo immortalato è ben lontano dalle dimensioni del megalodonte, recentemente scoperte anche più grandi di quanto si ritenesse in passato, con lunghezza potenzialmente superiore a 20 metri.

Leggi anche: Studenti scoprono per caso che il Megalodonte era ancora più grande di quanto stimato

L’animale avvistato negli Usa è stato poi identificato essere uno squalo elefante (nome scientifico Cetorhinus maximus Gunnerus), specie dotata di lunghezza media di 10 metri e massima che può raggiungere i 12, il secondo pesce più grande attualmente vivente sulla Terra dopo lo squalo balena.

Sono così felice di poter condividere una creatura così meravigliosa con così tante persone – dice entusiasta Albrecht – Spero che induca le persone a voler proteggere e conservare la biodiversità nei nostri oceani.

Megalodonte o no, questo è il vero messaggio: proteggiamo la nostra meravigliosa natura.

Fonti di riferimento: NBC Boston / Vesa channel/Youtube

Leggi anche: