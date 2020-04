Fermi tutti! 50 elefanti bloccano il traffico per attraversare una strada in Thailandia

Questo è il momento mozzafiato in cui un branco di elefanti ha bloccato il traffico per attraversare un’autostrada in Thailandia.

La famiglia di oltre 50 esemplare è emersa dalla giungla e ha attraversato una delle principale arterie della provincia di Chachoengsao. Lo spettacolare filmato mostra la gente che si raduna su entrambi i lati della strada per osservare le placide creature. Numerosi agenti di polizia sono arrivati sul posto anche per assicurarsi che gli elefanti arrivassero sani e salvi sull’altro lato della strada, per rientrare nella giungla.

Pratya Chutipat Sakul, che ha filmato l’incredibile clip, ha dichiarato:

”Oltre 50 elefanti selvatici hanno attraversato l’autostrada. Si stavano muovendo insieme da una parte della giungla all’altra. Gli ufficiali della fauna selvatica avevano seguito gli elefanti negli ultimi giorni. Quando hanno capito che il loro percorso andava verso la strada, hanno chiamato la polizia e chiesto urgentemente di chiudere la strada. Gli elefanti erano tutti così calmi e hanno a malapena notato gli umani. Mi sento molto fortunato ad aver visto uno spettacolo così straordinario”.

Sicuramente avrete notato che le persone non indossano la mascherina e non rispettano le misure di sicurezza. In Thailandia le autorità sanitarie della Thailandia hanno confermato nei giorni scorsi 29 nuovi casi di infezione da coronavirus, che portano il bilancio complessivo degli infetti a 2.672.

La maggior parte dei casi è concentrata nella capitale Bangkok. Qui le misure sono molto più blande che in altri Paesi. I bambini e gli anziani sono invitati a non uscire e i trasporti sono stati bloccati, così come l’ingresso nel Paese. Nel frattempo il re di Thailandia, Maha Vajiralongkorn, è ancora in autoisolamento sulle Alpi bavaresi, con le sue 20 concubine e il suo seguito di oltre 100 persone.

Fonti: Viral Press/Youtube, Daily mail

