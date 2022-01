Elefante fugge dal circo e va in giro per le strade di Foggia, tra gli abitanti increduli 

In queste ore i residenti di Foggia stanno assistendo ad una scena che ha del surreale: per le strade della città pugliese c’è un grosso elefante indiano che vaga disorientato. Tantissimi passanti e automobilisti hanno immortalato il povero animale intento a nutrirsi di erba sradicata dalle aiuole nei pressi del centro commerciale “La Mongolfiera” e in poco tempo le foto e i video sono diventati virali sui social:

Elefante in giro per le strade di Foggia come se niente fosse, ecco perché adoro questa città! 🤣🤣🐘🐘 Posted by Mario Pietrocola on Wednesday, January 26, 2022

Tutt sta cummedij per l'elefante che fa due passi a #Foggia…Só ann che tenim certi bestij pericolos in libertà, e nishun dic nind Posted by Dialetto Foggiano on Wednesday, January 26, 2022

L’episodio ha creato un misto di incredulità e scatenato l’ironia dei residenti. “Ormai Foggia è una savana” ci scherza su qualcuno.

Elefante in giro per Foggia Un elefante in giro per Foggia… ma abbiamo visto bene? 😲😲😲 Posted by IschitellaGargano on Wednesday, January 26, 2022

“A Foggia un elefante, sostituendosi all’uomo, provvede alla cura del verde pubblico!” scrive qualcun altro.

Ma in realtà c’è ben poco da ridere. Infatti, l’elefante è scappato dal circo Maya Orfei, che resterà nella città pugliese fino al prossimo 6 febbraio. L’animale è fuggito dal quell’esistenza fatta di torture, percosse, luci e musiche fastidiose. Il suo è un atto disperato di ribellione. Purtroppo, però, per l’elefante l’epilogo sembra già scritto.

Vorremmo tanto suggerirgli di correre lontano dalla sofferenza, ma sarà catturato e rinchiuso di nuovo. Come accaduto a tanti altri animali che prima di lui hanno provato a fuggire in cerca dell’agognata libertà…

