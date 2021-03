Nati in Ecuador 9 piccoli di tartaruga liuto, speranza per la specie che rischia di sparire per sempre

E’ festa in Ecuador dove hanno appena visto la luce nove tartarughine liuto, una specie che rischia di sparire per sempre. La liuto è la più grande tartaruga marina in via di estinzione al mondo.

Le uova di Liuto (Dermochelys coriacea), il nome scientifico della tartaruga, sono state incubate artificialmente sulla spiaggia di Punta Bikini, nella provincia di Manabi, nel sud-ovest del paese, sotto la supervisione del personale del Ministero dell’Ambiente e dell’Acqua e di specialisti tecnici dell’Ecuador e del Messico. I ranger della regione avevano spostato il loro nido dopo che un rigido inverno aveva colpito la regione costiera.

“Questa nuova schiusa ci ha permesso di determinare che possiamo raggiungere un alto livello di schiusa artificiale di queste tartarughe, ciò rappresenta una tappa importante per l’Ecuador in materia di conservazione”, ha detto il veterinario Daniel Alava, del rifugio Corazon e Fragatas Island.

I nidi di tartaruga liuto sono stati trovati lungo la costa ecuadoriana nel 2015 e nel 2017, ma le uova non si sono schiuse. Il 2021 invece sembra essere un anno fortunato per questi animali in Ecuador. Già a gennaio, c’era stata una numerosa schiusa con 60 nuove tartarughine nate in pochi giorni, a Manabi.

Tali creature, da adulte, possono raggiungere una lunghezza di 3 metri di lunghezza e pesare fino a una tonnellata.

“Sulla costa di Manabi, questa è la seconda volta che abbiamo effettuato un’incubazione di questa specie, che ha un basso tasso di riproduzione, di appena il 50% delle uova che si schiudono”, afferma il comunicato.

La specie Dermochelys coriacea vive nelle acque temperate tropicali, subtropicali e subartiche degli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano ma è in grave pericolo e rischia di scomparire nel Pacifico orientale.

Un’ottima notizia se si considera che la tartaruga liuto è nella Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) nella sezione “vulnerabili”, mentre nell’oceano Pacifico Orientale si trova ” in pericolo di estinzione “.

Buona vita piccoline!

Fonti di riferimento: Ministero dell’ambiente dell’Ecuador

