Eccezionale evento a Roma: decine di cicogne in volo sui cieli della Capitale

Un evento eccezionale, di quelli che accadono davvero di rado. A Castel di Guido, a Roma, sono arrivati degli ospiti molto speciali. Un folto gruppo di cicogne bianche in migrazione ha fatto sosta nel Lazio per riposarsi e rifocillarsi.

Si tratta di un vero e proprio evento, reso ancora più speciale da un altro aspetto come ha spiegato la Lipu. Castel di Guido infatti è caratterizzato da un territorio circondato a perdita d’occhio dal cemento, dall’urbanizzazione e dall’agricoltura intensiva. Qui sorge, questa osasi verde riconosciuta tale anche dagli animali, come ha dimostrato la sosta fatta dalle cicogne.

L’altro ieri sono stati avvistati prima due esemplari tra le prime luci dell’alba. Poche ore dopo, attorno alle 10.30, ne sono arrivati decine:

“Quando l’aria si è scaldata e sono iniziate le correnti ascensionali che favoriscono il volo di questi grossi uccelli, si sono cominciati gradualmente a vedere individui che si levavano dai campi e sfruttavano una grossa termica per proseguire lo spostamento migratorio. Contemporaneamente ne sono state contate 36 ma erano certamente di più” spiega la Lipu.

CASTEL DI GUIDO COME ISTANBUL.Il giorno 26.8 Castel di Guido è stata testimone di un avvenimento eccezionale. Un… Pubblicato da Oasi LIPU Castel di Guido su Venerdì 28 agosto 2020

La cicogna bianca o cicogna europea è un uccello di grandi dimensioni (il terzo più grande nel genere Ciconia, dopo la cicogna bianca orientale e la cicogna maguari). La lunghezza dalla dalla punta del becco a quella della coda può arrivare a 110 cm, mentre l’apertura alare sfiora i 220 cm.

La sua presenza in Italia è nota dai tempi dei Romani. Essa oggi nidifica in varie zone d’Italia anche se la colonia spontanea di cicogne più grande d’Italia,, si trova a Gela, in Sicilia.

Fonti di riferimento: Oasi Lipu Castel di Guido

LEGGI anche:

Trovata morta col collo spezzato una delle cicogne del campanile di Mignete

Cicogna bianca fucilata mentre costruiva il nido per i suoi piccoli