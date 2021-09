Dramma in Sudafrica: sciame di api uccide 63 pinguini in via d’estinzione. È la prima volta che si verifica un attacco di questa portata

Strage di pinguini senza precedenti nella colonia di Simon’s Town, in Sudafrica. Qui lo scorso fine settimana ben 63 esemplari di pinguini africani sono stati trovati privi di vita. A provocare la loro morte è stato uno sciame di api. Il drammatico evento ha stupito gli stessi biologi e conservazionisti che studiano l’ecosistema in cui vive questa specie in via d’estinzione.

Losing over 60 healthy and most likely breeding, adult African penguins is quite a blow for the Boulders colony, and the… Posted by SANCCOB saves seabirds on Saturday, September 18, 2021

Di solito i pinguini e le api convivono in pace – spiega la dottoressa Alison Kock, biologa marina dell’Agenzia dei parchi nazionali del Sudafrica (SANParks) – Le api non pungono a meno che non vengano provocate. Stiamo lavorando sull’ipotesi che un nido o un alveare nell’area sia stato disturbato e abbia causato la fuga di una massa di api. Purtroppo le api hanno incontrato un gruppo di pinguini sulla loro traiettoria di volo.

E gli animali non hanno avuto scampo. Sono stati ritrovati ormai senza vita, ricoperti di punture di api, soprattutto intorno agli occhi e sulle pinne. Secondo i funzionari dei parchi nazionali del Sud Africa, è la prima volta che si verifica un evento del genere.

Una volta che un’ape da miele punge qualcosa lascia dietro un feromone in modo che il bersaglio sia facilmente localizzato da altre api pronte a difendere il nido” – spiega attraverso un post su Facebook l’African Wild Bee Institute – Le api da miele muoiono dopo aver punto, quindi tutte le api sono morte. Questa è una grossa perdita per la colonia di pinguini di Simonstown ed è una grande perdita anche per quella di api. L’apicoltura non dovrebbe essere incoraggiata nelle zone cuscinetto intorno alle aree di conservazione. A Simon’s Town ci sono troppi alveari. Invitiamo vivamente gli abitanti della città a smettere di tenere le api nelle arnie nei loro giardini. Invitiamo tutti vivere pacificamente con le api e le altre creature, e a non manomettere o danneggiare il loro ecosistema.

Quella che si è appena consumata in SudAfrica rappresenta un duro colpo per le popolazioni di pinguini africani inseriti nella Lista rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN, tra gli animali a rischio estinzione. Questi affascinanti uccelli marini devono già fare i conti con gli effetti della crisi climatica, con l’inquinamento e le attività dell’uomo che stanno minacciando la loro sopravvivenza. Secondo l’IUCN, restano attualmente solo 80mila esemplari adulti di pinguini africani che vivono principalmente in Namibia e Sudafrica.

