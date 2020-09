Una donna cammina per strada e una “parata” di diverse specie animali la segue

Una scena da film. Una donna cammina per strada e uno stuolo di vari animali la segue. Un quadretto quasi magico. E’ la storia raccontata da Dilara Ilter.

Siamo in Turchia. Qui una donna viene avvistata spesso mentre cammina per le strade di Istanbul. C’è chi pensa che abbia poter magici, ma il segreto è presto svelato: da tempo la donna nutre tutti gli animali che si trovano al suo cospetto. Come una mamma si prende cura di cani, gatti, corvi e di numerose altre creature che le ripagano l’affetto accompagnandola durante le sue passeggiate.

Può sembrare la trama di un film Disney ma si sa che la donna sconosciuta da anni nutre gli animali randagi di Istanbul. Sui social circolano numerosi video che la ritraggono mentre guida animali di tutte le forme e dimensioni, come un vero dottor Doolittle.

La sua storia per la prima volta è stata raccontata nel 2017 da Dilara İlter, che ha pubblicato su Twitter un filmato di questa salvatrice degli animali. Dilara si trovava a casa di sua madre quando ha visto quello spettacolo straordinario.

“Questa signora raccoglie tutti i giorni tutti gli animali del vicinato e li nutre. Nel momento in cui l’ho vista camminare in quel modo, ho pensato che fosse una maga o qualcosa del genere. La scena era così poetica. Sono rimasta stupita di quanto fosse bello quello che stava facendo per gli animali”.

Poi, un anno dopo, Dilara ha rivisto la donna, condividendo un altro video su Twitter con la didascalia: “Ci incontriamo di nuovo 🙂 Non potevo non parlarne, ma ci incontreremo un giorno, super donna”.

Poco dopo, la madre si è avvicinata alla donna:

“Mia madre l’ha trovata e le ha parlato, ma era troppo timida per raccontare qualcosa”.

Secondo Dilara, la donna altruista scende ancora per le strade di Istanbul per nutrire gli animali randagi, ricompensata solo dalle code scodinzolanti e dal cinguettio degli uccelli.

Scene di straordinaria normalità.

