Arriva il primo Dog Film Festival che celebra gli amici a quattro zampe: online i bandi per partecipare

Parte il DFF – Dog Film Festival – una rassegna cinematografica e letteraria (la prima) dedicata interamente ai cani. Che premia le proposte creative che li vedono protagonisti. E che, nel frattempo, supporta anche una campagna contro l’abbandono.

D’altronde i cani, si sa, sono i migliori amici dell’uomo, ci passiamo insieme moltissimo tempo e senza di loro ci sentiremmo un po’ persi. Fanno parte delle nostre storie e del nostro immaginario, i bambini li adorano, gli adulti anche.

Ma come funziona questo Festival che li vuole protagonisti mettendo al centro valori come empatia, natura, ambiente e valori affettivi? Prima cosa da sapere è che si svolgerà in digital edition in 3 fasi: dal 15 marzo al 30 maggio 2021 è prevista l’apertura dei Bandi per l’iscrizione e l’invio delle opere. Dal 5 al 25 giugno 2021 queste ultime verranno valutate dalle Giurie e poi l’8 luglio 2021 ci sarà l’assegnazione DFF Awards.

Le sezioni in concorso, a cui è possibile partecipare con la propria proposta, sono 3:

PRODUCERS, sezione rivolta a produzioni, distributori e videomakers che possono iscrivere i propri lungometraggi per cinema e tv, animazioni anche in versione seriale, corti e documentari.

LOVERS, la sezione dedicata a chi vuole condividere giornate ed emozioni condivise con un amico peloso. Le opere di questa categoria verranno valutate tramite un Video Contest aperto sul canale Youtube.

WRITER, la sezione dedicata agli autori o a chi ha una storia da raccontare che abbia per protagonista o co-protagonista un cane.

Il Festival prevede anche due sezioni fuori concorso che sono DFF Heritage, che premia produzioni audiovisive che hanno fatto la storia dei cani nel cinema e nella tv. E la sezione DFF Civil Servants, dedicata a premiare il valore dei cani nella società civile sia in termini terapeutici, di sicurezza che di pronto intervento.

I vincitori di ogni sezione verranno selezionati dalle Giurie e premiati. Davvero un Festival che merita tutta la nostra attenzione, sia che vogliate partecipare o semplicemente seguirlo da spettatori. Sul sito ufficiale trovate i bandi e tutte le info per partecipare.

FONTE: dogfilmfestival

