La Polonia, terzo produttore al mondo, sta per mettere al bando gli allevamenti di animali da pelliccia

La Polonia, il terzo paese produttore di pellicce al mondo dopo Cina e Danimarca, potrebbe porre fine a questo commercio dell’orrore entro il prossimo anno. Il Paese, infatti, ha votato per vietare l’allevamento di animali da pelliccia nella camera bassa del Parlamento polacco, e ora la legge passerà a quella superiore, nella speranza di essere firmata presto dal presidente.

Tutto questo è avvenuto dopo che PETA Germania ha denunciato le pratiche abusive e terribili di cinque allevamenti polacchi.

Anche gli allevamenti di animali da pelliccia, infatti, stanno mettendo a rischio la salute pubblica, oltre a essere obsoleti e crudeli.

“Quando si tratta di rischio di malattie, non sono diversi dal mercato degli animali vivi in ​​cui si ritiene abbia avuto origine il nuovo coronavirus. Visoni con infezioni, piaghe e ferite aperte e infette causate dalla pavimentazione metallica su cui poggiano le zampe sono la “normalità” in questi lager. Gli allevatori e gli addetti alla cura della pelliccia sono tra coloro che più comunemente soffrono della tularemia, la malattia batterica zoonotica”, sostiene PETA.