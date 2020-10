C’è una specie di uccelli che costruisce il suo nido dentro ai ghiacciai, è l’unica al mondo a farlo

Sulle Ande, tra i ghiacciai dove sembra che niente riesca a sopravvivere, c’è un piccolo e paffuto uccellino dalle piume blu-grigio, il diuca, che depone le uova. È l’unico volatile, assieme ai pinguini imperatori, noto per nidificare sul ghiaccio, l’ambiente più inadatto per allevare i piccoli.

La specie nota come diuca dalle ali bianche (Diuca speculifera) o uccello del ghiacciaio abita le montagne più alte di Argentina, Bolivia, Cile e Perù. Il diuca appartiene alla grande famiglia Emberizidae, i cui membri sono noti per riprodursi nella tundra artica. La BBC racconta la vita di questo straordinario volatile all’interno di un documentario dal titolo ‘Andes’ e nella presentazione spiega che raggiungere l’uccello del ghiacciaio, è stata veramente un’impresa.

Il perché è molto semplice. Come dicevamo, il diuca nidifica in zone ghiacciate e impervie. I suoi nidi sono stati scoperti per la prima volta nel 2008 e da allora, sono stati visti solo una manciata di volte dagli scienziati che lavorano sul ghiacciaio Quelccaya, in Perù, che si trova a 5700 metri di altezza. Sul ghiacciaio, la quantità di ossigeno è ridotta.

“Il nido era a metà di una scogliera di ghiaccio. Potevamo vedere gli adulti che volavano dentro e fuori dal nido, ma non riuscivamo a vedere i piccoli”, si legge sulla BBC.

Ci sono voluti molti mesi di lavoro per realizzare le sequenze, senza disturbare la famiglia di uccelli, il cui comportamento insolito era stato scoperto per la prima volta nel 2003 dal geologo Douglas Hardy dell’Università del Massachusetts Amherst, durante un viaggio nelle Ande peruviane.

“Abbiamo trovato prove di uccelli che nidificano direttamente sul ghiaccio del ghiacciaio della calotta glaciale Quelccaya nella Cordillera Vilcanota, Perù ad altitudini fino a 5.300 m”, si legge ad esempio in uno studio del 2009.

Hardy aveva trovato dei nidi ad altezze surreali. Col tempo e dopo numerosi studi, il geologo ha pubblicato un articolo sulle sue scoperte sul Wilson Journal of Ornithology. Oggi, invece, grazie a questo documentario è possibile vedere il diuca che nidifica su una scogliera di ghiaccio.

Fonte: BBC

Leggi anche: