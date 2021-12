Orrore nel viterbese: scoperta discarica abusiva di polli contagiati da aviaria

La LAV denuncia una struttura con discarica abusiva di animali. Una situazione gravissima, specie durante un’epidemia di aviaria senza precedenti, come quella in corso in Italia Circa 40 strutture di allevamento di polli “da carne”, galline “ovaiole” e tacchini in un territorio che si estende per poco 20 chilometri, tra i comuni di Grotte Santo Stefano, Bomarzo e Montefiascone, nella provincia di Viterbo. Dopo le proteste della popolazione nel corso degli anni e della grave epidemia di influenza aviaria che ha colpito l’Europa e l’Italia, con un focolaio anche nel Lazio, la squadra investigativa LAV è tornata sul luogo per indagare le condizioni degli animali. E ne esce fuori un quadro sconvolgente.

Solo pochi giorni fa, in un allevamento di polli nella zona di Montefiascone, gli investigatori della LAV hanno scoperto una discarica abusiva a cielo aperto, in cui gli animali morti vengono ammassati e ricoperti, ciclo dopo ciclo, con cadaveri in decomposizione, amplificando la possibilità di diffondere patogeni. Una condotta illecita, che mette a rischio la collettività e gli animali stessi. Leggi anche: Allevamenti intensivi in Pianura Padana: il disastroso impatto in un nuovo report shock, tra liquami e gas serra

All’interno della struttura – in analogia con quanto riscontrato da LAV in una recente investigazione in allevamenti del Nord Italia, svolta in collaborazione con i reporter internazionali Aitor Garmendia e Linas Korta – i cadaveri sono a stretto contatto con gli animali vivi e lo stato di sovraffollamento è grave, nonostante l’allevamento abbia a disposizione zone all’aperto che appaiono mai utilizzate.

LAV ha così presentato denuncia per uccisione e maltrattamento di animali, e per gestione illegittima di rifiuti.

Già nei mesi scorsi, l’Associazione era sta ta a fianco del comitato COPATTRIM nel ricorso contro la costruzione di un’ulteriore struttura nel Comune di Montefiascone, destinata a confinare 40.000 galline sfruttate per la produzione di uova. A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, i lavori sono attualmente fermi, in attesa dell’udienza di merito fissata per la prossima primavera.

Oltre alle implicazioni su salute e territorio, le immagini raccolte dagli investigatori a partire dal 2018 ad oggi mostrano le terribili condizioni in cui sono detenuti gli animali all’interno delle strutture, anche in allevamenti biologici: negli anni passati, gli investigatori hanno documentato animali con comportamenti stereotipati, in condizioni igienico-sanitarie non adeguate ed in stato di grave sovraffollamento. Sono documentati anche i corpi degli animali deceduti abbandonati a contatto con gli animali vivi, e animali feriti lasciat i senza cure, situazione che costituisce il terreno ideale per la proliferazione di infezioni ed epidemie.