Rarissimo cucciolo di dingo alpino di razza pura scoperto in Australia

E’ una vera e propria rarità. Un cucciolo di Dingo alpino di razza pura è stato scoperto in Australia, a Victoria. Una vera e propria chimera. Se infatti i dingo sono piuttosto diffusi da quelle parti, quelli alpini invece sono davvero difficili da individuare. Il piccolo, di circa 5-6 settimane, era stato abbandonato.

A prendersi cura di lui è stata l’Australian Dingo Foundation (ADF) che lo ha ribattezzato “Sooty”, Fuligginoso, per via del colore (cenere) del suo manto e per ricordare gli incendi boschivi che hanno devastato parti di Victoria. L’animale è stato portato d’ urgenza alla Fondazione per le cure. Lì, il test del DNA ha rivelato che si trattava di un raro dingo alpino di razza, una specie minacciata nella zona. Secondo l’ADF trovare un esemplare di dingo alpino di razza purissima è un “miracolo assoluto”.

We are super excited today to be introducing you to one of our newest additions at the Dingo Discovery Sanctuary and… Pubblicato da Australian Dingo Foundation su Sabato 19 settembre 2020

“Non mostra alcuna prova di ascendenza dai cani domestici ed è un ulteriore prova del fatto che i dingo selvatici vivano ancora a Victoria”, ha detto il dott. Cairns.

Il supervisore del santuario Kevin Newman non riusciva a credere ai propri occhi quando i test del DNA hanno confermato che si trattava di un purosangue.

I dingo sono animali fondamentali l’ecosistema locale visto che si tratta di predatori all’apice della catena alimentare, utili a mantenere controllate le popolazioni di piccoli marsupiali e soprattutto quella dei conigli, diffusissimi nella zona. Tuttavia il luogo in cui è stato trovato Sooty è un hotspot attivo per i cacciatori che da queste parti si divertono a catturare e uccidere i dingo.

Channel 7 news tonight at 10:50pm (aest)! Keep an eye out for our gorgeous Sooty man! Pubblicato da Australian Dingo Foundation su Martedì 22 settembre 2020

Il dingo (Canis lupus dingo) è un mammifero della famiglia dei canidi, che vive soprattutto in Australia ma anche in Thailandia, nel sud-est della Cina, nel Laos, in Malaysia, in Indonesia, in Vietnam, in Cambogia, nel Borneo, nelle Filippine, in Nuova Guinea, e in India.

Tale animale è protetto solo nei parchi e nelle riserve naturali. Anche se non è a rischio estinzione, è classificato come vulnerabile dall’Iucn. Il loro problema principale riguarda l’ibridazione con il cane domestico per questo si sta cercando di proteggerli al fine di manetnere la razza più pura possibile.

