Derrick Campana: l’uomo che fa camminare di nuovo gli animali amputati

Animali sfortunati che non camminano più e un uomo con un cuore grande così. Negli States, in Virginia, è ormai leggenda, ma lui il Dottor Dolittle – al secolo Derrick Campana – non cavalca l’onda del successo e se ne va in giro per il mondo ad aiutar bestiole menomate.

Il nome di Derrick Campana è legato (anche) a quello del pony Angel Marie: calpestata dalla madre appena nata, le sue zampe anteriori sono state così gravemente danneggiate che lei non era più in grado di camminare. Ma la sfida l’ha colta al volo proprio Campana, che, come il personaggio dell’omonimo remake interpretato da Eddie Murphy, aveva piuttosto iniziato la sua carriera da tecnico ortopedico e protesista realizzando protesi per gli esseri umani.

LEGGI anche: 10 TOCCANTI STORIE DI ANIMALI SALVATI DA PROTESI E CARRELLINI

Campana è ora il CEO di Animal Ortho Care a Sterling, Virginia, che crea protesi e mette a punto tecniche non invasive per riabilitare gli animali che non sono in grado di camminare. E confessa guardando Angel Marie camminare dopo il trattamento: “ Vedendo ora la sua camminata e averla qui oggi sulle sue zampe è solo un sogno che si avvera. Un miracolo”.

Woof! My name is Diesel and I have bi-lateral cruciate injuries. Did I mention that I am also insanely photogenic… Pubblicato da Animal Ortho Care su Sabato 9 maggio 2020

L’obiettivo di Animal Ortho Care è quello di fornire ortesi e protesi di altissima qualità per aiutare gli animali a vivere una vita felice e soddisfatta, correggendo le funzioni degli arti dopo un trauma, una malattia o semplicemente in vecchiaia.

Our new Practitioner Cameron up at the Goats Of Anarchy farm. Pubblicato da Animal Ortho Care su Giovedì 18 ottobre 2018

E se agli albori della sua carriera Campana aveva lavorato con e per gli esseri umani, ha poi scoperto la sua vera passione con gli animali. Il suo primo paziente non umano è stato un labrador nero con una deformità congenita, ma poi ci sono stati un cane con contratture articolari multiple su tutti e quattro gli arti, e Mia, un cane amputato.

Da allora Derrick gira il mondo per aiutare gli animali che hanno perso l’uso di uno o più arti e si dedica a tutti i cuccioli che ne hanno bisogno.

Un lavoro meraviglioso, non credete?

LEGGI anche:

Fonte foto: Animal Ortho Care