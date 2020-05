Il celebre delfino Zafar è stato trovato morto su una spiaggia olandese

Il delfino Zafar è stato trovato morto sulla spiaggia di Wijk aan Zee, in Olanda. La sua storia aveva commosso il mondo ma il povero animale è morto e il suo corpo è stato trasferito all’Università di Utrecht dove verrà studiato per capire cosa lo ha ucciso.

Il delfino Zafar era una vera e propria celebrità in Bretagna dove interagiva con i subacquei dal 2018 ed era balzato “agli onori della cronaca” quando, in calore, si strofinava ai bagnanti della baia di Brest, costringendo le autorità a vietare la baneazione in pieno agosto. All’inizio di questo mese si è tornato a parlare di lui, finito nel porto di Amsterdam dopo aver seguito una nave mercantile francese per tre giorni.

Zafar ha fatto il suo ingresso nel porto olandese di IJmuiden ed è rimasto a lungo accanto alla nave. Un evento eccezionale visto che tali creature sono generalmente solitarie. Un’organizzazione olandese di salvataggio degli animali, SOS Dolfijn, ha cercato di riportarlo in mare ma non è stato possibile inizialmente farlo anche per via delle restrizioni legate al coronavirus. Spostare un animale di così grandi dimensioni avrebbe richiesto almeno 10 persone poste l’una vicina all’altra.

Vandaag is een extra nieuwsbrief rondgestuurd met hierin het hele verhaal rondom de reddingsactie van dolfijn Zafar…. Pubblicato da Stichting SOS Dolfijn su Venerdì 8 maggio 2020

Ma il porto industriale di Amsterdam avrebbero potuto creare dei problemi di salute animale a lungo termine. Per questo motivo l’organizzazione ha lavorato giorno e notte per riportare Zafar in mare aperto, al di fuori del porto di IJmuiden.

“Il piano ha funzionato! 🐬 Da martedì sera nuota di nuovo nel Mare del Nord” aveva annunciato l’organizzazione su Facebook.

Kosten nog moeite zijn er bespaard om dolfijn Zafar terug te helpen naar open zee. De dolfijn die afgelopen zaterdag in… Pubblicato da Stichting SOS Dolfijn su Giovedì 7 maggio 2020

Zafar era quindi riuscito a tornare nel mare aperto circa una settimana fa, guidato da SOS Dolfijn che ne ha pilotato l’uscita dal porto. La sua storia a lieto fine aveva commosso l’Olanda ma purtroppo non è durata a lungo.

Martedì sera SOS Dolphin ha ricevuto la notizia del ritrovamento del corpo di delfino sulla spiaggia di Wijk aan Zee. Dopo aver visto i filmati, l’organizzazione ha confermato che si trattava proprio di Zafar.

“Abbiamo confrontato direttamente le foto e abbiamo visto che aveva le stesse cicatrici del filmato.”

Questa mattina i membri del team di SOS Dolphin hanno rimosso i suoi poveri resti dalla spiaggia. Le cause della morte non sono ancora note:

“Sembra che il delfino sia morto solo da poco tempo. A colpire è la mancanza della coda. Anche la causa di questa amputazione non è ancora conosciuta. L’ animale è stato portato al Faculteit Diergen”eeskunde dell’Università di Utrecht dove si svolgerà oggi un’indagine. Speriamo di scoprire di più sulle circostanze e sulla causa della morte. Il team di SOS Dolphin è ferito da questa triste notizia, solo una settimana fa Zafar era stato aiutato” spiega SOS Dolphin su Facebook.

Secondo l’organizzazione, quando è stato liberato dal porto di Amsterdam Zafar era in buona salute. Aveva un bell’aspetto e riusciva anche a pescare.

Ecco una serie di video in cui l’animale nuota felice al largo della Francia:

