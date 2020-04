Reggio Calabria, delfini a pochi metri dalla riva: la loro danza incanta (dal balcone) lo Stretto

Non è la prima volta che, in questi strani giorni in cui gli uomini sono costretti a stare chiusi in casa, gli animali finalmente liberi si riappropriano dei loro spazi. A Reggio Calabria, tornano a farsi vedere dai balconi, essendo quasi a riva, i delfini.

Un video girato da un balcone a Catona (Reggio Calabria) e condiviso su Facebook, riprende chiaramente dei delfini che nuotano e saltano liberi nel mare a pochi metri dalla riva.

Nella zona erano già stati avvistati i delfini. Anche un precedente video, sempre diffuso sui social, aveva mostrato questi animali nuotare e saltare felici avendo finalmente a disposizione tutto il mare per loro, senza rumori o pericoli.

Uno spettacolo magnifico che vorremmo tanto continuare a vedere anche quando potremo finalmente tornare anche noi sulla spiaggia e fare un tuffo nel mare. Ma è proprio la nostra “non presenza” a far sì che la magica danza dei delfini si compia così vicino alla riva.

Non sono poi solo i delfini a godere di questo momento di pace dall’uomo. Animali di tante specie diverse si stanno riappropriando dei loro spazi e si fanno vedere anche in luoghi che solitamente non frequentano.

Fonte: Facebook