Il video del delfino al porto che gira su Whatsapp è girato in Turchia (ma è comunque bellissimo 🐬)

Sta girando in lungo e largo sui social e sulle chat di Whatsapp un video che immortala un delfino nuotare e saltare dentro e fuori dall’acqua in un porto. Le immagini sono state attribuite alle città più disparata di Italia: Pescara, Sanremo, Ostia, Salerno, Marsala, Lavagna. Sembra incredibile, a leggere i giornali questo delfino avrebbe il dono dell’ubiquità. Anche molti sindaci ci sono “cascati”.

Il porto che si vede sullo sfondo somiglia a quelli delle nostre coste, ma non lo è. La verità è che il video è stato girato in Turchia, e non è neanche recente.

Fatta questa doverosa precisazione, e smascherata la bufala, resta la bellissima suggestione dell’uomo lascia in pace la Natura, mentre questa si riprende i suoi spazi.

Porto di Ostia… DELFINI 🐬 Pubblicato da Enrico Dragoni su Sabato 18 aprile 2020

Al di là di questo video fake, in questi giorni di quarantena, i tursiopi stanno facendo davvero sempre più spesso capolino nelle vicinanze delle coste, con il blocco delle attività umane.

Le segnalazioni si moltiplicano di giorno in giorno. Solo qualche giorno fa vi avevamo mostrato le immagini arrivate da Reggio Calabria, dove un altro esemplare aveva catturato l’attenzione delle persone che abitano nei palazzi fronte mare, che lo avevano avvistato addirittura dai balconi.

Non solo delfini, sono tantissimi gli animali selvatici che stanno approfittando del lockdown per muoversi più liberamente.

Finalmente, la natura sembra riappropriarsi improvvisamente dei propri spazi. Ci voleva il coronavirus…

