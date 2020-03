Da Cagliari a Trieste: nel silenzio dei porti italiani, sono arrivati i delfini 🐬

Quando l’uomo si fa da parte, la natura riprende a respirare. Così, nel porto di Cagliari deserto, hanno fatto capolino due bellissimi delfini.

Gli animali, rassicurati dall’assenza di barche in movimento e uomini, si sono avvicinati alla banchina, regalandoci immagini eccezionali ed emozionanti, ancora di più in un momento così cupo e teso per via dell’emergenza Coronavirus.

Al porto di Cagliari compaiono i delfini Nel silenzio del porto di Cagliari sono arrivati i delfini 🐬🎥 Luna Rossa Pubblicato da Marevivo Onlus su Sabato 14 marzo 2020

Le straordinarie riprese vengono dal team di Luna Rossa, che si sta allenando in vista dell’America’s Cup del 2021.

“Adesso mi tuffo e l’abbraccio”, dice uno dei presenti al molo Ichnusa.

Anche a Trieste avvistati delfini

Un avvistamento simile è stato registrato qualche giorno fa a Trieste:

Delfini a trieste A Cagliari, senza l’inquinamento delle navi sono tornati i delfini 🐬 Pubblicato da Lignano Sabbiadoro su Venerdì 13 marzo 2020

Così, ai tempi del coronavirus, i delfini si sono ripresi il loro mare.

Fonte: Facebook Marevivo