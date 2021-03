Venezia, in assenza di traffico avvistata coppia di delfini nel Canal Grande

Complice il ridotto traffico marittimo dovuto alle restrizioni per il Covid19, una coppia di delfini si è spinta ieri fino all’imbocco del Canal Grande, all’altezza della Punta della Dogana, non troppo lontano da Piazza San Marco.

Anche se la presenza di delfini nella laguna non è un evento eccezionale, il fatto che i due esemplari, uno adulto e uno più giovane, si siano spinti in una zona così centrale e solitamente ad altissima concentrazione umana, ha donato uno spettacolo insolito per i veneziani. Gli stessi animali nuotavano disorientati nel Canal Grande tra i pochi vaporetti ancora in servizio e le imbarcazioni di passaggio. Da qui la necessità dell’intervento della Guardia Costiera che, insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, sotto l’attento coordinamento del CERT, sono rusciti a scortare e ad allontare i delfini verso l’imbocco del mare aperto.

Come dichiarato dal Cetacean strandings Emergency Response Team :

Era importante allontanare i due animali in evidente difficoltà dall’area ad intenso traffico e questo ha richiesto più di due ore. Dopo un’ora di ulteriore monitoraggio, gli animali non sono più stati avvistati e si spera che, visto l’ampio orizzonte verso il mare aperto, siano riusciti a riprendere il largo.

AVVISTAMENTO DELFINI 🐬🐬 NEL CANAL GRANDE DI VENEZIA – CERT IN AZIONE 💪🏻- video nei commenti – Dopo essere stati… Posted by CERT – Cetacean strandings Emergency Response Team on Monday, March 22, 2021

Il monitoraggio dell’area continueraà anche oggi. Se doveste, comunque avvistare loro o altri esemplari di delfini potete (e dovete) chiamare immediatamente il numero gratuito della Guardia Costiera 1530 per attivare la rete di intervento per assicurare un’azione tempestiva mirata alla tutela di qusta specie.

Avvistamento delfini a Venezia, live dal Canal Grande in barca con i mezzi del Comune di Venezia e delle Forze dell’Ordine. Seguiranno aggiornamenti e comunicato stampa ufficiale del CERT. Comune di Venezia Life Delfi Anatomia Patologica Veterinaria – Università di Padova Posted by CERT – Cetacean strandings Emergency Response Team on Monday, March 22, 2021

Un avvistamento anomalo, quanto spettacolare soprattutto per chi ha avuto la conferma di poterlo ammirarlo dal vivo, a conferma ora come un anno fa che non appena l’uomo si fa da parte, la natura si riprende i suoi spazi.

