Decine di storni trovati morti nel quartiere Appio di Roma: mistero sulle cause della moria 

Uccelli senza vita sul ciglio della strada e sui marciapiedi, altri schiacciati dalle auto: è la macabra scena a cui stanno assistendo negli ultimi giorni gli abitanti del quartiere Appio di Roma, dove si sta verificando una misteriosa moria di storni.

Allarmato dal fenomeno sospetto, un cittadino ha contattato l’Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA) che si è recato nella zona per un sopralluogo.

Abbiamo constatato una moria di storni, testimoniata da una documentazione fotografica, lo scorso 17 gennaio in via Appia Nuova all’altezza del civico 124 – spiega Rita Corboli, delegata dell’Oipa di Roma. – Una ventina di storni morti erano a terra sullo spartitraffico adibito a parcheggio, in un raggio di pochi metri, alcuni schiacciati dalle auto.

Ma non è l’unico episodio registrato nella capitale. Una sospetta moria di storni era già stata segnalata in via Etruria lo 26 dicembre.

Per far luce sulle cause del decesso degli uccelli, noti per le loro affascinanti coreografie in cielo, l’Oipa ha scritto immediatamente all’Ufficio Benessere animali del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale e all’Ufficio veterinario dell’Asl Roma 3. E adesso è in attesa degli accertamenti.

Fonte: OIPA

