Nancy, il tenerissimo cucciolo di volpe salvato a Reggio Calabria da una nostra lettrice

Il cane di suo padre preda un cucciolo di volpe, portandolo in casa stretta tra i denti. Ma, per fortuna, questa storia ha un lieto fine per lo sfortunato esemplare selvatico, che è stato salvato e curato da un veterinario locale.

E’ successo a Paterriti, una località in provincia di Reggio Calabria, e la vicenda ce la racconta una nostra lettrice, Nancy Iachino.

“Mio padre ha tolta la volpe “dagli artigli” del cane e l’ha messa in una cassettina per tentare di salvarla. Mi ha chiamato, raccontandomi che il cucciolo era molto spaventato e non sapeva se fosse ferito. Io sono intervenuta subito e l’ho portata dal veterinario. Per fortuna, in realtà non era ferito, ma solo molto terrorizzato”.

Nancy ci ha inviato delle tenerissime immagini dell’animale, che ora sta bene e verrà liberato in natura, una volta che sarà ritenuto pronto.

Ecco la piccola Nancy, dal nome della sua salvatrice. Tutto bene quel che finisce bene!

Che tenera la “nostra” Nancy! Per fortuna sta bene e verrà presto liberata in natura! Una piccola storia che ci fa ridare fiducia al genere umano. Orgogliosi dei nostri lettori!