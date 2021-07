Cucciolo di orso viene investito da un’auto e la mamma disperata resta a vegliare il corpo per ore: lo straziante racconto di un ranger

Prendo il cucciolo e lo porto nel bosco. Non ho una destinazione certa. Sto solo camminando fino a non sentire più il caos proveniente dalla strada dietro di me. Vedo un punto erboso circondato da un tronchi e mi avvicino. Appoggio il cucciolo di orso vicino uno dei tronchi e mi siedo sul tronco opposto. Mi prendo un altro momento e poi continuo con il mio lavoro. Apro lo zaino, prendo il raccoglitore e inizio con la valutazione. È una femmina. Questo innesca immediatamente i pensieri che può aver avuto – forse avrebbe avuto dei cuccioli suoi – e nel frattempo sento un bastone rompersi. Poco più in là c’è una figura familiare che mi fissa intensamente. È un altro orso. Sorpreso, mi alzo velocemente e l’orso corre verso la boscaglia ma si ferma poco lontano e guarda verso di me. Agendo d’istinto, raccolgo un bastone e lo spacco sopra un albero per spaventare l’orso. Resto in silenzio e ascolto i passi dell’orso che va via. Potrebbe essere un orso che viene a cercare cibo oppure potrebbe trattarsi di un’area di attraversamento comune per qualsiasi altro motivo: la scorsa settimana è stato ucciso un altro orso poco lontano da qui. Ma poi lo sento di nuovo e cambio completamente idea. Dietro di me sento un verso, una sorta di grugnito dal suono profondo ma al contempo morbido. Capsico subito di cosa si tratta. È una vocalizzazione che fanno le femmine di orso per richiamare i loro cuccioli. Mi volto e guardo nella sua direzione ed eccolo lì, lo stesso orso di prima che mi fissa intensamente. Non è una coincidenza. Questo orso è la mamma e non ha mai lasciato il suo cucciolo. Il mio cuore sprofonda. Sono passate quasi sei ore e non ha ancora rinunciato al suo piccolo. Posso solo immaginare quante volte abbia fatto avanti e indietro su quella strada nel tentativo di svegliarlo. È estremamente fortunata che non sia stata colpita anche lei. Continuano i tentativi disperati di rianimare l’animale. Eccomi qui, tra una madre in lutto e sua figlia. Mi sento come un mostro. Mi alzo, preparo velocemente la borsa e me ne vado. È ora di andare, anche se il mio compito non è finito. Ho installato anche una telecamera. Perché? Ogni anno segnaliamo il numero di orsi che vengono colpiti dai veicoli, ma i numeri non sempre dipingono un quadro. Voglio che la gente veda quello che ho visto: la triste realtà dietro ognuno di questi numeri.