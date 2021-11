Cucciolo di orso si arrampica su un albero a Gorizia e viene salvato dai Vigili del Fuoco

Il luogo comune vuole che, tra le loro varie attività, i Vigili del Fuoco salvino anche i gattini che saliti sugli alberi non riescono o non vogliono più scendere. Stavolta però, il salvataggio non ha come protagonista un gatto ma bensì un cucciolo di orso che a Gorizia si era arrampicato su un albero, probabilmente in cerca di rifugio.

La notte scorsa i Vigili del Fuoco di Gorizia si sono trovati di fronte ad un’emergenza più unica che rara. Un piccolo orso di circa 35 chili si era arrampicato su un albero di Via Garzarolli, nella zona dietro al Castello di Gorizia.

Alcuni passanti lo hanno notato tra i rami e hanno immediatamente segnalato la cosa. I vigili sono subito intervenuti e, grazie anche ai Carabinieri che hanno chiuso la strada al traffico, sono riusciti a mettere in salvo l’orsetto, affidato poi alle cure della Forestale.

Non si sa bene da dove sia arrivato l’orso (forse attraverso il valico del Rafut nella vicina Slovenia) e neppure dove sia finita la mamma che, presumibilmente, si trovava nelle vicinanze.

C’è quindi ora una certa apprensione per cercare di capire se un orso adulto si trovi ancora nella zona.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Telefriuli

Leggi anche: