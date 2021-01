Tragedia allo zoo di Nashville: mamma giraffa schiaccia e uccide per sbaglio il suo cucciolo

Allo zoo di Nashville un cucciolo di giraffa appena nato è stato schiacciato per errore dalla mamma. A nulla sono serviti i tentavi dei veterinari di salvarlo.

Una piccola giraffa era nata da poche ore dopo un parto difficile per cui si era resa necessaria un équipe medica. Il parto, tra l’altro, era diventato un vero e proprio evento mediatico dato che lo zoo aveva deciso di trasmetterlo online in diretta.

Nasha, questo il nome della giraffa incinta, ha dato alla luce per la prima volta un cucciolo e, nonostante le complicazioni durante il travaglio, tutto alla fine sembrava essere andato per il meglio. Mamma e piccolo stavano bene ma, nel giro di poche ore, si è verificato un terribile incidente: Nasha ha schiacciato erroneamente il cucciolo che poco dopo è morto.

A dare il triste annuncio è lo stesso zoo di Nashville in un post su Facebook.

Quando solo poche ore prima aveva annunciato con gioia la nascita della piccola giraffa (salvo poi postare l’aggiornamento della tragedia avvenuta).

Nonostante le cure del team di veterinari siano state tempestive non c’è stato nulla da fare per il cucciolo. Una prima autopsia ha mostrato un trauma al collo della piccola giraffa, ma seguiranno ulteriori test per determinare se vi sono state altre cause alla base della sua morte.

Anche se sconvolta per quanto accaduto, Nasha sta bene e sembra mangiare regolarmente. Dovrà ora adattarsi all’assenza di quel cucciolo che aveva tanto atteso, rimanendo comunque sempre chiusa all’interno dello zoo e non potendo neppure assaporare la libertà che meriterebbe.

Fonti: Nashville zoo / Facebook

