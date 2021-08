Il cucciolo di giraffa morto allo zoo a qualche giorno dalla sua nascita (senza aver mai conosciuto la savana)

Tragedia totalmente inaspettata in Normandia: non ce l’ha fatta un cucciolo di giraffa nato qualche giorno fa allo Zoo de Champrépus. La baby giraffa era venuta alla luce all’interno della struttura francese lo scorso 15 agosto e apparentemente sembrava in ottima salute. Proprio per ieri era stata fissata la sua prima uscita all’aria aperta, ma la tenera giraffina è morta improvvisamente. Ad annunciare la terribile notizia i gestori dello zoo attraverso un post su Facebook.

L’ autopsia effettuata immediatamente dai nostri veterinari ha rivelato una torsione intestinale fulminante. Questo è un evento meccanico imprevedibile grave. – spiega lo staff Per motivi di salute, Kissa, la mamma del cucciolo di giraffa – resterà per qualche giorno sotto osservazione.

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons que notre girafon, né le 15 août, est malheureusement décédé de… Posted by Zoo de Champrépus on Wednesday, August 25, 2021

Per Kissa, giraffa che “vive” da diverso tempo nello zoo, si trattava del primo figlio. E le adorabili foto pubblicate a qualche ora dalla sua nascita hanno scaldato il cuore di tantissimi utenti:

“La squadra è sotto shock e tremendamente triste” hanno aggiunto i gestori della parco, dopo aver annunciato il decesso della piccola giraffa.

Per noi la tristezza è doppia: non solo per la morte così prematura, ma anche per la nascita avvenuta all’interno di uno zoo, dove gli animali vengono privati della loro libertà e della loro essenza per diventare un’attrazione per i visitatori e a condurre un’esistenza che non può essere definita vita…

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Zoo de Champrépus

Leggi anche: