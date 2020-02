Cuccioli di orso trovati congelati: la mamma era stata attaccata e costretta a fuggire con una motosega da alcuni boscaioli

Li hanno trovati congelati questi due cuccioli di orso dopo che la loro madre, attaccata con una motosega da alcuni boscaioli, è fuggita in preda al panico. I cuccioli sono stati trovati da alcuni cacciatori nel distretto di Anuchinsky, nell’estremo oriente della Russia, ma purtroppo non c’era più nulla da fare per loro.

Secondo la testimonianza di un locale rilasciata a VladNews, i boscaioli responsabili dell’allontanamento della madre orsa erano ubriachi:

“I ragazzi si sono ubriacati dopo aver tagliato i tronchi e sono andati a fare una passeggiata nei boschi. Si sono imbattuti in una tana e hanno pensato che sarebbe stata un’ottima idea svegliare l’orso. All’inizio non ci sono riusciti ma poi l’orso madre si è svegliata, è uscita e si è scagliata aggressivamente contro di loro. Gli uomini si sono difesi con una motosega, ferendo l’orso che è fuggito dal posto.

Per fortuna la polizia è riuscita a risalire all’identità dei boscaioli che l’hanno attaccata, anche se non è ancora chiaro se ci siano altri uomini coinvolti.

Dmitry Pankratov del dipartimento regionale per il controllo, la protezione e la regolamentazione della fauna selvatica ha riferito al Siberian Times che l’orso madre è sopravvissuto allo scontro con i boscaioli. Purtroppo però non è più tornata nella tana. Nel frattempo i due cuccioli non sono resistiti al freddo e sono morti congelati.

FONTI: The Siberian Times/VladNews

