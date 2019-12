Questi sono gli adorabili cuccioli di Alma, il cane ucciso brutalmente da un cacciatore in Spagna

Alma, la povera cagnolina brutalmente picchiata e ferita dal suo proprietario, ha lasciato in eredità sei adorabili cuccioli.

Alla fine di novembre, un cacciatore di Chantada, in Galizia, ha sparato ad Alma, l’ha picchiata e l’ha poi trascinata per diversi metri tra le pozzanghere. L’assurdo gesto, ripreso da un passante, è costato purtroppo la vita ad Alma, che è morta lo scorso martedì in un ospedale veterinario, a causa della gravità delle lesioni subite.

I suoi cuccioli, quattro femmine e due maschi, sono invece sopravvissuti e ora si trovano presso El Rifugio. Per il momento sono in buona salute ma poiché hanno solo pochi giorni, non è semplice gestirli senza le cure della loro mamma.

L’associazione animalista Mundo Vivo, che aveva reso pubblico il video della terribile aggressione di Alma, ha condiviso anche le immagini dei cagnolini.

La Xunta de Galicia y Medio Ambiente nos niegan la custodia de los cachorros, cuando todavía esta mañana el jefe de policía solicitaba datos de la ong para entregárnoslos. De repente Medio Ambiente dice que ellos se harán cargo. Ahora sí verdad? Después de la repercusión que está teniendo, de que países de Europa y resto del mundo lo hayan sacado en los periódicos,que pequeñas ongs como la nuestra y tantas más hayan denunciado y condenado este brutal maltrato… Dónde se han pronunciado sobre esto? Dónde han mostrado su repulsa? Donde estábais cuando esa pobre perrita estaba sufriendo? DONDE ESTABAIS EN TANTOS MILES DE CASOS MAS? Vergonzoso!!! Queremos saber donde irán esos cachorros, saber que gente experta y preparada se va a ocupar de ellos… Bueno, asociaciones, protectoras, ongs, refugios que vivís a límite con un gran sacrificio y siempre olvidados por la administración…ya sabéis quien se puede hacer cargo de los miles de cachorros de perros y gatos que aparecen durante el año en contenedores, la Xunta y Medio Ambiente estarán encantados .. solo espero que,ya que a España le están sacando los colores a nivel internacional,cambien las leyes.#mundovivo#salvandovidas Pubblicato da MUNDO VIVO ORG su Martedì 3 dicembre 2019

Il cacciatore responsabile della morte di Alma è stato costretto ad ammettere le proprie colpe di fronte alle prove video fornite dall’associazione e dovrà rispondere delle accuse di maltrattamento sugli animali.

Per quanto riguarda i sei cuccioli, al momento non è chiaro quale sarà il loro destino: la Xunta de Galizia ha negato la custodia all’associazione Mundo vivo che si è occupata di loro e di Alma e non si sa dove finiranno e chi se ne prenderà cura.

Buenas noticias!!! Mañana vamos a recoger a los cachorros. Hemos pedido tb la tutela de la madre cuando esté totalmente recuperada. Ahora mismo sigue ingresada, sedada y aunque está grave no se tema por su vida. Se verá si se puede reconstruir o hay que amputar… Está con los mejores profesionales en Lugo y se hará todo lo posible por ella. Ya hemos presentado esta mañana todo en el juzgado de Lugo . Seguimos adelante!!! Por ti pequeña… Y por tus bebés…#mundovivo#salvandovidas Pubblicato da MUNDO VIVO ORG su Lunedì 2 dicembre 2019

