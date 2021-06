Coyote trova un peluche e inizia a giocare proprio come farebbe un cane. Una fotografa immortala l’adorabile scena

Siamo abituati a considerare a considerare i coyote animali piuttosto aggressivi e sempre pronti alla caccia, ma in certi casi possono diventare dei veri teneroni, come rivelano i fantastici scatti della fotografa Pamela Underhill Karaz, appassionata di fauna selvatica.

Pamela Underhill è abituata a vedere i coyote nei boschi vicino casa sua, a Trenton Falls (nello Stato di New York). Ma non avrebbe mai immaginato di immortalare un coyote mentre gioca con un peluche , ma è proprio ciò che è accaduto qualche tempo fa. Armata di macchina fotografica, Pamela non si è fatta sfuggire l’occasione di fotografare quella scena decisamente insolita.

Ha notato un oggetto nel nostro giardino e si è diretto verso dove il nostro giovane Golden Retriever aveva lasciato il suo giocattolo. – racconta la fotografa americana. – L’ha annusato, l’ha raccolto con delicatezze e ha iniziato a giocare con esso, lanciandolo in aria, lasciandolo in giro per poi trottare via soddisfatto con il suo premio: il pelouche.

E se pensate che a spingerlo sia stato l’istinto predatorio vi sbagliate.

Era molto evidente che il coyote non avrebbe mai pensato che quel giocattolo fosse un preda, non l’ha raccolto per vedere se prendeva vita, non aveva l’odore di un animale… – spiega Pamela Underhill – Era impregnato soltanto di saliva dei nostri cani e, come qualcuno una volta mi ha suggerito, forse questo aveva il profumo del divertimento. Per me non c’è alcun dubbio sul fatto che stesse giocando. Anche i coyote selvatici hanno bisogno di giocare come fanno tutti gli animali. È stata una delle esperienze più memorabili a contatto con la fauna.

Fonte: Facebook

