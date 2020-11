Covid in un allevamento in Francia: 1000 visoni saranno abbattuti

Non c’è pace per i visoni: dopo la Danimarca, anche la Francia ha rilevato la presenza di Covid in un allevamento e i Ministeri dell’Agricoltura, della Salute e della Transizione Ecologica hanno ordinato l’abbattimento di tutti visoni detenuti e l’eliminazione dei prodotti degli animali.

Per il momento la misura riguarda 1000 visoni presenti nell’allevamento di Eure-et-Loir, ma altri allevamenti francesi potrebbero essere coinvolti. I risultati delle analisi arriveranno solo alla fine della prossima settimana e, se dovessero rivelare casi positivi, saranno applicate le stesse misure previste per l’allevamento di Eure-et-Loir, dunque tutti gli animali verrebbero macellati.

I Ministeri hanno spiegato che l’obiettivo è proteggere il personale dell’allevamento evitando il contatto tra animali infetti e dipendenti.

I quattro allevatori coinvolti sono comunque risultati negativi al tampone, ma resteranno monitorati per i prossimi giorni.

Fonte di riferimento: Ministères de l’Agriculture et de l’Alimentation

